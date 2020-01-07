Ще дві країни виводять війська з Іраку

У зв'язку з рішенням Іраку щодо виведення іноземних військових контингентів своїх військовослужбовців передислокують Хорватія і Словаччина. Про це йдеться в повідомленні оборонних відомств.

Зокрема, як заявляє Міноборони Хорватії, всі 14 хорватських військовослужбовців будуть передислоковані з Іраку в Кувейт, ще семеро повернуться до Хорватії. Водночас подальші кроки будуть зроблені за результатами консультацій з союзниками по НАТО.

Також за словами прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні, семеро словацьких військових були тимчасово переміщені за межі Іраку у відповідності з правилами безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина планує тимчасово вивести частину своїх військовослужбовців з Іраку. Очікується ,що 30 з 130 осіб будуть передислоковані в сусідні країни. Ця міра торкнеться військових, розміщених в Багдаді і в Таджі.

Також стало відомо, що адміністрація США почала розробляти можливі санкції проти Іраку. На сьогодні американська сторона чекає, чи виконає Ірак погрозу про виведення армії США зі своєї території.