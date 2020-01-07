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США готують санкції проти Іраку

Новини » Політика     07.01.2020 - 08:37
США готують санкції проти Іраку
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Головна роль у разі введення санкцій буде належати Мінфіну США і Білому дому

Адміністрація США почала розробляти можливі санкції проти Іраку, проте серед чиновників немає єдиної думки на цей рахунок. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на трьох американських чиновників.

За словами джерел видання, головна роль у разі введення санкцій буде належати Мінфіну США і Білого дому. Однак переговори про можливі обмеження проти Іраку були попередніми і остаточного рішення по ним не прийнято. Як повідомив один зі співрозмовників, США планують трохи почекати, щоб дізнатися, чи виконає Ірак погрозу вивести американські війська зі своєї території.

Нагадаємо, міжнародна коаліція проти "Ісламської держави", очолювана Сполученими Штатами, заявила про готовність приступити до виведення військ з території Іраку.

Відзначимо, 5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ очолюваної США коаліції з території країни. Іракський прем'єр-міністр Аділь Абду-Махді назвав таке рішення кращим для Іраку.

У зв'язку з прийнятим рішенням парламенту іракська влада почали підготовку механізму виведення іноземних військ з країни. Зокрема було обмежено наземне і повітряне пересування сил міжнародної коаліції.

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