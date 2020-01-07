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США не планують виведення військ з Іраку, - Пентагон

Новини » Політика     07.01.2020 - 00:07
США не планують виведення військ з Іраку, - Пентагон
Фото: Марк Міллі (скріншот)

Лист, який це підтверджувало, назвали помилкою

Голова Об'єднаного комітету начальників генералів Пентагону Марк Міллі назвав лист, в якому говорилося про виведення американських військ з Іраку "помилкою", і що воно було погано сформульоване неправильно припускаючи, що США виводять війська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Раніше 6 січня американський чиновник підтвердив справжність листа з Міністерства оборони США в міністерство оборони Іраку, в якому йдеться про пересування військ в регіоні.

Прагнучи прояснити плутанину з приводу листа, Міллі сказав журналістам:

"Цей лист - чернетка, вона була помилкою, вона була без підпису, вона не повинна була бути випущено... погано сформульована, передбачає відгук, це не те, що відбувається", - повідомили в Пентагоні.

Раніше Міжнародна коаліція проти "Ісламської держави", очолювана Сполученими Штатами, заявила про готовності приступити до виведення військ з території Іраку.

Нагадаємо, 5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ очолюваної США коаліції з території країни. Іракський прем'єр-міністр Аділь Абду-Махді назвав таке рішення кращим для Іраку.

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