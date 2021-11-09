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Кіпр не закриватиме кордон для українців: умови в'їзду

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Вівторок 09 листопада 2021 22:08
Кіпр не закриватиме кордон для українців: умови в'їзду Фото: Кіпр не закриватиме кордон для українців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рада Європейського союзу виключила Україну з "зеленого списку". Водночас Кіпр не планує закривати кордон для наших туристів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами Кулеби, Кіпр стала першою країною союзу, яка попри рішення Ради ЄС, зберегла можливість в’їзду для українців.

Які умови подорожі на Кіпр

Вакцинованим туристам необхідно мати при собі один із документів:

  • чинний сертифікат про вакцинацію міжнародного зразка;
  • паперове свідоцтво ВООЗ;
  • паперовий сертифікат з порталу "Дія".

Невакцинованим туристам, зі свого боку, необхідно мати з собою негативний результат ПЛР-тесту, який було зроблено в сертифікованій лабораторії України протягом 72 годин до вильоту. Після прибуття доведеться зробити ще один ПЛР-тест й перебувати на самоізоляції до отримання результату.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що Європейський союз оновив "зелений список". Цього разу з нього були виключені Україна й Сінгапур.

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