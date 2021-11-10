Вже три країни вирішили зберегти попередні умови для в’їзду туристам з України

Європейський Союз виключив Україну із "зеленого списку". Попри це, декілька країн блоку вже повідомили про збереження можливості в’їзду для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter -сторінку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

МЗС продовжує працювати із партнерами в країнах Європейського Союзу для збереження свободи подорожей українців, повідомив він.

"Ще одна гарна новина. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер", - написав Кулеба.

З умовами в’їзду до Хорватії можна ознайомитись за посиланням.

Це вже третя країна, яка зберегла умови в'їзду для українців.