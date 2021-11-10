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Вже три країни вирішили зберегти попередні умови для в’їзду туристам з України

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Київ, Середа 10 листопада 2021 11:46
Вже три країни вирішили зберегти попередні умови для в’їзду туристам з України Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Європейський Союз виключив Україну із "зеленого списку". Попри це, декілька країн блоку вже повідомили про збереження можливості в’їзду для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

МЗС продовжує працювати із партнерами в країнах Європейського Союзу для збереження свободи подорожей українців, повідомив він.

"Ще одна гарна новина. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер", - написав Кулеба.

З умовами в’їзду до Хорватії можна ознайомитись за посиланням.

Це вже третя країна, яка зберегла умови в'їзду для українців.

Раніше стало відомо, що Естонія не змінила правила в'їзду для українців попри виключення нашої країни із "зеленого списку" ЄС.

Нагадаємо, Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців після виключення України зі списку безпечних подорожей.

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