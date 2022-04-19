ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ще на 30 днів. З'явився текст проекту закону про продовження воєнного стану в Україні

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 квітня 2022 16:53
Ще на 30 днів. З'явився текст проекту закону про продовження воєнного стану в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити воєнний стан в країні на 30 днів. Це випливає з тексту указу глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований на сайті Верховної ради проєкт закону.

В опублікованому уривку Указу президента йдеться, що воєнний стан в Україні може бути продовжений з 25 квітня на 30 днів. Таким чином, воно діятиме до 25 травня поточного року.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про продовження воєнного стану в Україні.

Відзначимо, в Україні діяв режим воєнного стану з ранку 24 лютого 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії.

Війна Росії проти України йде 55-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Воєнний стан Війна Росії проти України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас