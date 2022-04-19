Зеленський запропонував продовжити воєнний стан в Україні

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради проект закон про продовження дії воєнного стану. Текст документа на сайті парламенту поки відсутній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7300.

Зазначимо, термін дії воєнного стану закінчується 25 березня. Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. Після цього Рада продовжила воєнний стан ще на 30 днів. Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю і алкоголем, заборона на масові заходи і страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.