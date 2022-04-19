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Еще на 30 дней. Появился текст проекта закона о продлении военного положения в Украине

Новина українською →
Киев, Вторник 19 апреля 2022 16:53
Еще на 30 дней. Появился текст проекта закона о продлении военного положения в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение в стране на 30 дней. Это следует из текста указа главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный на сайте Верховной рады проект закона.

В опубликованном отрывке указа президента говорится, что военное положение в Украине может быть продлен с 25 апреля на 30 дней. Таким образом, оно будет действовать до 25 мая текущего года.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Зеленский внес в Верховную раду проект закона о продлении военного положения в Украине.

Отметим, в Украине действвет режим военного положения с утра 24 февраля 2022 года после полномасштабного вторжения России.

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