В ЕС сделали заявление после отмены выборов президента в Румынии

Президент Еврокомиссии рассказала, что имела хороший телефонный разговор с нынешним президентом Румынии Клаус Йоханнис.

Она подчеркнула, что комиссия продолжит работать над тем, чтобы платформы придерживались своих обязательств в соответствии с Законом о цифровых услугах по выборам в Европе.

"Именно румынский народ должен решать, что является лучшим для его страны, свободной от иностранного вмешательства", - подчеркнула фон дер Ляйен.