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В ЕС сделали заявление после отмены выборов президента в Румынии

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Еврокомиссия продолжит следить за выполнением платформами обязательств по защите избирателей. Румынский народ имеет право самостоятельно выбирать свой путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии рассказала, что имела хороший телефонный разговор с нынешним президентом Румынии Клаус Йоханнис.

Она подчеркнула, что комиссия продолжит работать над тем, чтобы платформы придерживались своих обязательств в соответствии с Законом о цифровых услугах по выборам в Европе.

"Именно румынский народ должен решать, что является лучшим для его страны, свободной от иностранного вмешательства", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, что вчера, 6 декабря, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов.

В материале РБК-Украина можно подробнее узнать, почему в Румынии отменили результаты выборов президента и что будет дальше.

Мы также писали, как долго президент Йоханнис будет оставаться в должности после отмены выборов.

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