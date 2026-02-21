МИД ответил Орбану и Фицо: ультиматумы следует отправлять в Кремль, а не в Киев

Сегодня Венгрия и Словакия пригрозили остановить поставки электроэнергии Украине, если не будут возобновлены поставки нефти. Киев в свою очередь отверг и осудил эти ультиматумы и шантаж, призвав выставлять условия Кремлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины.

В МИД подчеркнули, что такие действия со стороны руководства правительств Венгрии и Словакии в ситуации массированных ударов РФ по энергетике Украины в морозы - являются провокационными, безответственными, и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона.

Таким образом, Будапешт и Братислава не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, которые осуществляют энергоснабжение на коммерческой основе.

В министерстве отметили, что Украина находится на постоянном контакте с представителями Еврокомиссии относительно повреждений украинской энергетики, которая страдает из-за ежедневных ударов россиян.

"Мы также довели информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" до правительств Венгрии и Словакии. Под ежедневными угрозами новых ракетных атак продолжаются безопасностные, стабилизационные ремонтные работы. Также, Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставки не российской нефти в эти страны", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что Украина была, есть и будет надежным энергетическим партнером ЕС и транзитером энергоресурсов.

В то же время, "в условиях безосновательных и безответственных угроз" со стороны Братиславы и Будапешта, Киев рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", который предусмотрен соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Резюмируя МИД Украины призвал выставлять ультиматумы Москве.

"Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Ультиматумы следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев", - сказано в заявлении.