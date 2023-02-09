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Зеленский обсудил военную помощь для Украины со всеми лидерами ЕС

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Четверг 09 февраля 2023 20:48
Зеленский обсудил военную помощь для Украины со всеми лидерами ЕС Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил оборонную поддержку со всеми европейскими лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

Зеленский встретился с лидерами европейских стран и высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

"Президент Украины рассказал коллегам о ситуации на поле боя и оборонных нуждах Украины, в частности, о боевой авиации, бронетехнике, артиллерии и ПВО", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что своевременное предоставление необходимой техники в нужных объемах позволит как можно быстрее восстановить справедливый мир, а также защитить интересы и ценности Европы.

Отдельно глава государства призвал ликвидировать пробелы в санкционной политике против России и ускорить создание эффективного компенсационного механизма.

Напомним, что Зеленский призвал ЕС усиливать динамику сотрудничества более мощно, чем РФ мобилизует свой потенциал.

Зеленский призвал ввести санкции против всей ракетной и дроновой индустрии РФ.

Евросоюз пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Брюссель для того, чтобы принять конкретные решения по передаче оружия. Их уже приняли.

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