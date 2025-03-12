У ЄС заявили, що тепер РФ має продемонструвати готовність до досягнення миру

Учора в Саудівській Аравії відбулися переговори між американською та українською делегаціями, під час якої Україна висловила готовність до повного припинення вогню на 30 днів. Тепер же, готовність до миру належить продемонструвати Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЄС на офіційному сайті європейського блоку.

"Європейський союз вітає спільну заяву України та США за підсумками їхньої зустрічі в Королівстві Саудівська Аравія, включно з пропозиціями про угоду щодо припинення вогню, гуманітарні зусилля та відновлення обміну розвідувальною інформацією і допомоги у сфері безпеки з боку США", - йдеться в публікації.

Європейський блок зазначає, що готовий внести свій повний вокал на підтримку майбутніх кроків спільно з Україною, США та іншими партнерами. Мета ЄС - підтримувати нашу країну в досягненні всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права.

"Пропозиція про припинення вогню - якщо вона буде прийнята Росією - може стати важливим кроком у цьому напрямку. Тепер Росії належить продемонструвати свою готовність до досягнення миру", - додали в ЄС.

Резюмуючи, у публікації сказано, що Європейський союз вітає зусилля Королівства Саудівська Аравія щодо проведення цих дискусій.