В ЕС заявили, что пока никто не обещал Зеленскому предоставить истребители

Никто из европейских лидеров пока не давал обещания передать Украине истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Вloomberg .

По его словам, европейские лидеры четко объяснили Зеленскому, что готовы сделать больше военной помощи Украине. Однако никто из них до сих пор не обязывался предоставить истребитель.

Предварительно ожидалось, что президент Украины, перед отъездом, встретится с небольшими группами европейских лидеров в четверг днем. Каждая встреча продлится до 30 минут.