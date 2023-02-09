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У ЄС заявили, що поки що ніхто не обіцяв Зеленському надати винищувачі

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Україна, Четвер 09 лютого 2023 17:33
У ЄС заявили, що поки що ніхто не обіцяв Зеленському надати винищувачі Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Ніхто з європейських лідерів поки що не давав обіцянку передати Україні винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Єврокомісії Вloomberg.

За його словами, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов’язувався надати винищувач.

Попередньо, очікувалося, що президент України, перед від'їздом, зустрінеться з невеликими групами європейських лідерів у четвер вдень. Кожна зустріч триватиме до 30 хвилин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України 9 лютого перебуває з робочим візитом у Брюсселі. Він взяв участь у саміті Євросоюзу.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, є позитивні результати його візиту до Лондона, але їх поки що не розкривають.

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