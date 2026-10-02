В ЕС заявили, что дыры в бюджете Украины нет: источник РБК-Украина дал объяснение

Что сказали в Еврокомиссии

Сегодня ряд СМИ распространили заявление пресс-секретаря Европейской комиссии Паулы Пинью о том, что ЕС после встречи с украинскими дипломатами пришел к выводу, что дефицита в украинском бюджете нет.

"Мы никогда не говорили о наличии финансового дефицита. Это то, что мы слышали из отчетов", - цитировали медиа слова Пинью.

Представитель Еврокомиссии также напомнила о доступных деньгах по программе Ukraine Facility, которые еще могут быть выплачены в этом году в случае выполнения Украиной согласованных условий и реформ.

В то же время, выделять в этом году средства, выплата которых предусмотрена в 2027 году, в Евросоюзе не планируют.

"Мы пришли к выводу, что уже находящихся в процессе поступления средств будет достаточно для удовлетворения потребностей Украины в этом году", - пояснила Пинью.

Что говорит источник РБК-Украина

На вопрос о том, куда делся озвученный ранее правительством и президентом дефицит, информированный источник РБК-Украина во власти объяснил, что деньги удалось найти.

"Часть перераспределили, часть возьмут из расходов на оружие", - сказал источник.

Что же касается денег, которые хотели взять с европейской поддержки, предусмотренной на 2027 год, то там тоже есть решение.

"Европейцы перебросить на этот год не могут, но договорились договориться с оружейными производителями, чтобы они начали производить, когда необходимо, но европейцы сдвинут выплаты в следующем году так, чтобы уже в первых числах января все сделать", - пояснил источник.

Таким образом, по словам собеседника РБК-Украина, базовый дефицит в бюджете на этот год закроют.

"Но зависит, когда Рада будет голосовать - по части этих средств, которая от Рады зависит", - подытожил источник.

Дефицит бюджета

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что у Украины есть космический дефицит средств.

При этом премьер Украины Сергей Корецкий подчеркивал, что Кабмин решил изменить приоритетность расходов. Такое решение было принято из-за задержки международной помощи.