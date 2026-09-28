ua en ru
Пн, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Брусчатка и парки подождут: Кабмин сокращает расходы из-за задержки помощи

19:41 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Брусчатка и парки подождут: Кабмин сокращает расходы из-за задержки помощи Фото: Сергей Корецкий (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кабмин изменил приоритетность государственных расходов из-за задержки международной помощи. В первую очередь государство будет финансировать оборону, социальные выплаты и зарплаты бюджетникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

По его словам, ситуация с государственными финансами остается сложной, поскольку часть планируемого международного финансирования пока не поступила. Это произошло, в частности, потому, что Украина не успела вовремя выполнить часть взятых на себя обязательств перед партнерами.

"В таких условиях мы продолжаем принимать жесткие антикризисные меры, чтобы обеспечить самое важное - потребности обороны и наших людей", - подчеркнул Корецкий.

Прежде государство будет финансировать оборону, пенсии, социальные выплаты, а также заработные платы учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

Сокращение некритических расходов

Все расходы, которые не являются критически важными, правительство решило временно отложить. Это касается новых строек, реконструкций, капитальных ремонтов, а также объектов благоустройства, включая парки, скверы, фонтаны и перекладывание брусчатки.

Премьер подчеркнул, что государство обязательно вернется к этим проектам позже, однако сейчас все ресурсы должны быть аккумулированы на обеспечении армии и граждан.

"Следует наконец-то прекратить тратить средства не на приоритетные вещи", - подчеркнул глава правительства.

Также Корецкий призвал органы местного самоуправления аналогично пересмотреть приоритеты в своих местных бюджетах и существенно ограничить расходы, которые сейчас не являются первоочередными.

Напомним, недавно Корецкий сообщил, что в этом году Украине придется потратить на войну с Россией минимум 155 млрд долларов.

Отметим, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что госбюджет потребует на 2027 год внешнего финансирования в размере 52,6 млрд долларов. В то же время, из них есть подтверждение лишь для 20 млрд долларов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Экономика Украины Сергей Корецкий
Новости
Дроны попали в АЗС, кафе и здание НАН, есть погибшая: все о последствиях террора Киева
Дроны попали в АЗС, кафе и здание НАН, есть погибшая: все о последствиях террора Киева
Аналитика
Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики