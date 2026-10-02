В ЄС заявили, що діри в бюджеті України немає: джерело РБК-Україна дало пояснення

Що сказали в Єврокомісії

Сьогодні низка ЗМІ поширили заяву речниці Європейської комісії Паули Пінью про те, що ЄС після зустрічі з українськими дипломатами дійшов висновку, що дефіциту в українському бюджеті немає.

"Ми ніколи не говорили про наявність фінансового дефіциту. Це те, що ми чули зі звітів", - цитували медіа слова Пінью.

Речниця Єврокомісії також нагадала про доступні гроші за програмою Ukraine Facility, які ще можуть бути виплачені цього року у разі виконання Україною погоджених умов та реформ.

Водночас виділяти цьогоріч кошти, виплата яких передбачена у 2027 році, в Євросоюзі не планують.

"Ми дійшли висновку, що коштів, які вже перебувають у процесі надходження, буде достатньо для задоволення потреб України цього року", - пояснила Пінью.

Що каже джерело РБК-Україна

На питання про те, куди ж подівся озвучений раніше урядом та президентом дефіцит, поінформоване джерело РБК-Україна у владі пояснило, що гроші вдалося знайти.

"Частину перерозподілили, частину візьмуть з видатків на зброю", - сказало джерело.

Що ж стосується грошей, які хотіли взяти з європейської підтримки, передбаченої на 2027 рік, то там також є рішення.

"Європейці перекинути на цей рік не можуть, але домовилися домовитися з виробниками зброї, щоб вони почали виробляти, коли необхідно, але європейці здвинуть виплати наступного року так, щоб вже в перших числах січня все зробити", - пояснило джерело.

Таким чином, за словами співрозмовника РБК-Україна, базово дефіцит у бюджеті на цей рік закриють.

"Але залежить, коли Рада буде голосувати - щодо частини цих коштів, яка від Ради залежить", - підсумувало джерело.

Дефіцит бюджету

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна має космічний дефіцит коштів.

При цьому прем'єр України Сергій Корецький підкреслював, що Кабмін вирішив змінити приорітетність видатків. Таке рішення ухвалили через затримку міжнародної допомоги.