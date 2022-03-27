Канада надасть підтримку країнам, які відмовилися від російських енергоресурсів
Канада заявила про готовність збільшення експорту свого газу і нафти, замість російських. Про це заявив міністр природних ресурсів Канади, Джонатан Вілкінсон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
В інтерв'ю BBC Вілкінсон заявив, що Канада може надати більше нафти, газу та урану, щоб допомогти вирішити світову енергетичну кризу.
"Багато країн готові надати посильну допомогу у витісненні російської нафти і газу", - сказав міністр.
Він так само додав, що країна буде додатково експортувати 200 тисяч барелів нафти і 100 тисяч барелів природного газу.
Однак це лише мала частина від трьох мільйонів барелів на день, які будуть видалені зі світових ринків до наступного місяця через санкції проти Росії.
Нагадаємо, що раніше Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії.
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