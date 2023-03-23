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ЕС осудил ядерные угрозы Медведева из-за ордера МУС на арест Путина

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз осуждает незаконную угрозу замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева применить силу против Международного уголовного суда и Нидерландов.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Дипломатической службы ЕС.

Он также добавил, что Евросоюз осуждает меры, объявленные Россией против прокурора МУС и судей, участвующих в выдаче ордеров на арест российских представителей.

"ЕС подтверждает свою полную поддержку МУС. Любые ответные меры против тех, кто участвует в работе МУС, неприемлемы. Возглавляя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно", - подчеркнул он.

По словам Борреля, ЕС по-прежнему привержен защите Суда от любого внешнего вмешательства, направленного на препятствование отправлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия.

"ЕС продолжит выступать за универсальность Римского статута и предложит всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность присоединения к МУС, чтобы положить конец безнаказанности за самые тяжкие преступления", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Напомним, ранее Медведев заявил, что ответом на реальный арест Путина после выдачи судом Гааги соответствующего ордера, станет ракетный удар по Бундестагу и Офису канцлера Германии Олафа Шольца.

Кроме того, Медведев пригрозил применением ядерного оружия из-за новых поставок вооружения в Украину.

Отметим, что ранее Медведев неоднократно прибегал к угрозам применить ядерное оружие против Украины и ее союзников.

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