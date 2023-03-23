ЄС засудив ядерні загрози Медведєва через ордер МКС на арешт Путіна

Він також додав, що Євросоюз засуджує заходи, оголошені Росією проти прокурора МКС і суддів, які беруть участь у видачі ордерів на арешт російських представників.

"ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи у відповідь проти тих, хто бере участь у роботі МКС, неприйнятні. Очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно і неупереджено", - підкреслив він.

За словами Борреля, ЄС, як і раніше, прихильний до захисту Суду від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання здійсненню правосуддя і підрив міжнародної системи кримінального правосуддя.

"ЄС продовжить виступати за універсальність Римського статуту і запропонує всім державам, які ще не зробили цього, розглянути можливість приєднання до МКС, щоб покласти край безкарності за найтяжчі злочини", - підкреслив глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, раніше Медведєв заявив, що відповіддю на реальний арешт Путіна після видачі судом Гааги відповідного ордера стане ракетний удар по Бундестагу та Офісу канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Крім того, Медведєв пригрозив застосуванням ядерної зброї через нові поставки озброєння в Україну.

Зазначимо, що раніше Медведєв неодноразово вдавався до погроз застосувати ядерну зброю проти України та її союзників.

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