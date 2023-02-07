Россия "воюет" против западных танков еще до их прибытия в Украину: зачем это врагу

Россияне начали "воевать" против западных танков, хотя те еще не поступили украинским военным. Таким образом, враг пытается успокоить своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Центра стратегических коммуникаций.

В частности, пропагандистские российские СМИ анонсировали создание так называемых "отрядов охотников" на западные танки, за их уничтожение или захват предлагают денежное вознаграждение.

"Российские военные реально боятся появления на поле боя западных танков. Пропаганда пытается как-то сгладить негативный психологический эффект", - говорится в сообщении.

То есть, таким образом, российские пропагандисты пытаются обесценить западные Leopard, Challenger и Abrams, придумывая истории об их якобы "неприспособленности к театру боевых действий, сложности для управления украинскими экипажами".

"Анонс создания "охотников на танки" - очередная бестолковая ИПСО. Ее адресатом являются, в частности, западные политики и компании-производители. России реально нечего противопоставить современным западным танкам. Ее собственный проект "Армата", похоже, оказался бутафорией для отмывания бюджетных средств", - добавляют в ЦСК.

Ранее мы писали, что в России заметно переживают из-за новой военной помощи Украине, которая кроме танков будет включать и дальнобойные ракеты. Российские власти традиционно угрожают миру ядерным оружием, скрывая за этим свой страх.

Напомним, что в Офисе президента Украины ответили на все эти угрозы страны-агрессора. Там призвали не обращать внимание на заявления россиян.

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