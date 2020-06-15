Країни ЄС поступово відкривають кордони для внутрішніх туристів

Фото: туристи (pixabay)

У деяких країнах право на в’їзд буде залежати від того, де живе мандрівник і куди прямує

Сьогодні, 15 червня, європейські країни поступово почали відкривали кордони для туристів з Європейського союзу. Однак вони не зможуть безперешкодно подорожувати, як це було раніше.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, низка європейських країн почала послаблювати деякі прикордонні заходи контролю для туристів з ЄС і Шенгенської зони після майже трьох місяців обмежень. Однак у деяких країнах право на в’їзд буде залежати від того, де живе мандрівник і куди прямує.

Таким чином, мандрівникам більше не доведеться повідомляти мету в'їзду у Німеччину, а Франція не зобов'язує їх перебувати на карантині по приїзду. Однак для тих хто прибуває з Іспанії та Великобританії будуть діяти різні протоколи, тому що у цих країн різні графіки зняття обмежень.

Крім того, Фінляндія відкрила кордони з Норвегією, Данією, Ісландією, Естонією, Латвією і Литвою, де епідеміологічна ситуація є схожою. А Нідерланди скасовують обмеження на туристичні поїздки в 16 країн ЄС. Данія також скасовує обмеження для Німеччини та Норвегії та Ісландії.

У Греції будуть зобов'язувати проходити карантин по прибуттю з восьми європейських країн. В Іспанії ж кордони будуть закритими до 21 червня, однак винятком є деякі іспанські острови.

Нагадаємо, Європейська комісія закликала всі країни - члени Європейського союзу відкрити внутрішні кордони до 15 червня.

Крім того, з сьогоднішнього дня Україна запускає міжнародне авіасполучення.

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Автор: Андрій Козловський