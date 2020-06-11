Єврокомісія закликає країни ЄС відкрити внутрішні кордони до 15 червня

Фото: ЄК закликає відкрити внутрішні кордони ЄС (pixabay)

Комісія рекомендувала зняти обмеження на поїздки іноземним студентам

Європейська комісія закликає всі країни - члени Європейського союзу відкрити внутрішні кордони до 15 червня. Крім того, ЄК рекомендує зняти обмеження на поїздки для міжнародних студентів.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

Наголошується, що деякі країни вже зняли обмеження в рамках ЄС, а інші планують зробити це з 15 червня.

"Єврокомісія настійно закликає інші країни-члени завершити процес зняття обмежень на вільне пересування і скасування внутрішнього прикордонного контролю в рамках ЄС до 15 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Комісії закликали скласти список країн, які відкриють кордони ЄС з 1 липня.

"Дії на зовнішніх кордонах ЄС повинні бути скоординованими і одноманітними, щоб бути ефективними... Країни-члени повинні узгодити спільний список країн, що не входять в ЄС, для яких обмеження на поїздки можуть бути зняті з 1 липня", - сказано в ньому.

У Брюсселі також запропонували з 1 липня відкрити кордони ЄС для Албанії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Чорногорії і Сербії.

Також Єврокомісія запропонувала країнам - членам ЄС продовжити тимчасове закриття зовнішніх кордонів до 30 червня.

"Сьогодні Єврокомісія рекомендує продовжити тимчасове обмеження на несуттєві поїздки в ЄС до 30 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні

Також ЄК закликає почати поетапне відкриття зовнішніх кордонів для громадян третіх держав з 1 липня.

"Після скасування всіх внутрішніх прикордонних перевірок всередині Євросоюзу ми пропонуємо чіткий і гнучкий підхід до зняття обмежень на в'їзд до ЄС починаючи з 1 липня. Міжнародні подорожі є ключовими для туризму і бізнесу, а також для возз'єднання сім'ї та друзів", - сказала вона.

Нагадаємо, деякі європейські країни вже анонсували прийом іноземних туристів.

Крім того, Україну поки що не внесли у списки країн, громадянам яких дозволено подорожувати до Європи.

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Автор: РБК-Україна