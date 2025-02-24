ЕС ввел санкции против олигарха Евтушенкова и других владельцев российских военных заводов

Европейский Союз в годовщину российского вторжения 24 февраля ввел санкции против десятков директоров и владельцев российских военных заводов, а также других причастных к войне. В списке также военные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ЕС.

Под санкции, в частности, попал олигарх Евгений Евтушенков, который по данным ЕС, имеет давние отношения с Владимиром Путиным и присутствовал на встрече бизнесменов в Кремле в день начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Евтушенков - основатель и владелец 49,2% акций АФК "Система". Он занял 51 место в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала Forbes на 2022 год. Состояние оценивалось в 1,7 млрд долларов.

АФК "Система" конгломерат с деловыми интересами в различных секторах российской экономики, в которых она представлена владением или контролем над компаниями. АФК "Система" также задействована в секторах информации, связи и цифровых технологий, в том числе через свою долю в ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС).

В мае 2022 года внесен в санкционный список Украины, СНБО отмечает что Евтушенков владеет АФК "Система", в которую входит компания РТИ Системы которая разрабатывает различные системы вооружения для Москвы.

Кроме того, в санкционный список включен российский пропагандист Михаил Галустян. Он является давним сторонником Путина и его политики и использует свою популярность для распространения сообщений и нарративов кремлевской пропаганды.

Галустян является членом руководства Юнармии, которая управляет региональными отделениями, расположенными на временно незаконно оккупированных территориях Украины.

Также в списке Евгений Дронов - генеральный директор ОАО "Тульский машиностроительный завод", Ян Новиков - генеральный директор концерна "Алмаз-Антей", Игорь Зюзи - председатель Совета директоров ПАО "Мечел", Игорь Кудряшкин - акционер и коммерческий директор Уральской горно-металлургической компании, Александр Сычугов - генеральный директор ОАО "Воскресенский агрегатный завод", Вадим Бадеха - генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации, Вадим Старцев - генеральный директор НПО "Орион" и другие.

Под санкции также попал Андрей Деркач, бывший украинский политик, сенатор Совета Федерации РФ с 12 сентября 2024 года. Став сенатором, он поддерживал политику, способствующую незаконной аннексии Крыма Россией и агрессивной войне России против Украины.

По данным ЕС, будучи депутатом Верховной Рады Украины до 2022 года, он активно поддерживал российское правительство, сотрудничая с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ). Деркач получал средства от ГРУ для создания частных охранных компаний, которые Россия планировала использовать для вторжения в Украину.