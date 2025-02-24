ЄС запровадив санкції проти олігарха Євтушенкова та інших власників російських військових заводів

Європейський Союз у річницю російського вторгнення 24 лютого ввів санкції проти десятків директорів і власників російських військових заводів, а також інших причетних до війни. У списку також військові підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ЄС.

Під санкції, зокрема, потрапив олігарх Євген Євтушенков, який, за даними ЄС, має давні стосунки з Володимиром Путіним і був присутнім на зустрічі бізнесменів у Кремлі в день початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Євтушенков - засновник і власник 49,2% акцій АФК "Система". Він посів 51 місце в рейтингу російських мільярдерів за версією журналу Forbes на 2022 рік. Статки оцінювалися в 1,7 млрд доларів.

АФК "Система" - конгломерат із діловими інтересами в різних секторах російської економіки, в яких вона представлена володінням або контролем над компаніями. АФК "Система" також задіяна в секторах інформації, зв'язку та цифрових технологій, зокрема через свою частку в ПАТ "Мобільні ТелеСистеми" (МТС).

У травні 2022 року внесений до списку санкцій України, РНБО зазначає, що Євтушенков володіє АФК "Система", до якої входить компанія РТІ Системи, яка розробляє різні системи озброєння для Москви.

Крім того, до санкційного списку внесено російського пропагандиста Михайла Галустяна. Він є давнім прихильником Путіна та його політики і використовує свою популярність для поширення повідомлень і наративів кремлівської пропаганди.

Галустян є членом керівництва Юнармії, яка управляє регіональними відділеннями, розташованими на тимчасово незаконно окупованих територіях України.

Також у списку Євген Дронов - генеральний директор ВАТ "Тульський машинобудівний завод", Ян Новіков - генеральний директор концерну "Алмаз-Антей", Ігор Зюзі - голова Ради директорів ПАТ "Мечел"Ігор Кудряшкін - акціонер і комерційний директор Уральської гірничо-металургійної компанії, Олександр Сичугов - генеральний директор ВАТ "Воскресенський агрегатний завод", Вадим Бадеха - генеральний директор Об'єднаної авіабудівної корпорації, Вадим Старцев - генеральний директор НВО "Оріон" та інші.

Під санкції також потрапив Андрій Деркач, колишній український політик, сенатор Ради Федерації РФ з 12 вересня 2024 року. Ставши сенатором, він підтримував політику, що сприяє незаконній анексії Криму Росією та агресивній війні Росії проти України.

За даними ЄС, будучи депутатом Верховної Ради України до 2022 року, він активно підтримував російський уряд, співпрацюючи з Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (ГРУ). Деркач отримував кошти від ГРУ для створення приватних охоронних компаній, які Росія планувала використовувати для вторгнення в Україну.