ЕС введет 19-й пакет санкций против России на этой неделе, - Каллас

Фото: Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что 19-й пакет антироссийских санкций будет введен на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Евросоюза.

"На этой неделе мы планируем принять новый пакет значительных санкций против России. Каждое евро, в котором мы отказываем России, это евро, которое она не может потратить на войну", - подчеркнула она.

По словам Каллас, сегодня, 20 октября, министры заявили, что после 19-го пакета должна начаться работа над следующим пакетом. Она добавила, что этот санкционный пакет не будет последним.

 

Антироссийские санкции

Напомним, Еврокомиссия предложила для обсуждения европейских стран 19-й пакет антироссийских санкций еще 19 сентября. Они, в частности, предусматривают полный отказ от импорта российского газа в страны ЕС до 1 января 2027 года.

В 19-м пакете Евросоюз планирует ввести более жесткие ограничения в отношении России. Под ударом будут три ключевые для Кремля сферы - российская энергетика, финансовые услуги и торговля.

Отметим, в ЕС понимают, что пророссийские лидеры Венгрии и Словакии будут пытаться заблокировать новые ограничения против Кремля. Именно поэтому Еврокомиссия предложила новую схему голосования, которая исключает попытку Будапешта и Братиславы заблокировать ограничения.

РБК-Украина ранее писало, что Австрия согласилась на принятие нового санкционного пакета Европейского Союза против России. Тем самым она сняла ключевое препятствие для голосования за санкции на этой неделе.

К слову, президент США Дональд Трамп считает, что сейчас, возможно, не время вводить новые антироссийские санкции. Он намерен обсудить этот вопрос с республиканскими лидерами в Конгрессе США.

