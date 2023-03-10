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ЕС не пригласил Россию на конференцию доноров помощи Турции и Сирии

Фото: ЕС не пригласил Россию на конференцию доноров помощи Турции и Сирии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Евросоюз намерен провести конференцию доноров помощи Турции и Сирии 20 марта в Брюсселе, но не пригласит на нее Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европейской комиссии.

"20 марта в Брюсселе Еврокомиссия и шведское председательство Совета ЕС проведут международную конференцию доноров помощи народам Турции и Сирии, пострадавшим от разрушительного землетрясения", - говорится в сообщении.

Сопредседателями конференции выступят председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, мероприятие проводится в координации с властями Турции.

На нее будут приглашены страны ЕС, страны-кандидаты и потенциальные кандидаты, соседние государства и государства-партнеры, страны G20, за исключением России, страны Персидского залива, а также ООН, международные и гуманитарные организации, международные финансовые институты.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Кабинета министров сообщил о 46 тысячах 104 погибших в результате стихийного бедствия.

Турцию и ряд соседних стран всколыхнула серия мощных землетрясений. В результате подземных толчков погибли и пострадали сотни людей.

Первое землетрясение, поразившее 6 февраля юго-восточную Турцию и северную Сирию, имело магнитуду 7,7, а второе - 7,6. По данным AFAD, с тех пор в регионе произошло более 9000 афтершоков.

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