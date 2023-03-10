ЄС не запросив Росію на конференцію донорів допомоги Туреччині та Сирії

Євросоюз має намір провести конференцію донорів допомоги Туреччині та Сирії 20 березня у Брюсселі, але не запросить на неї Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейської комісії.

"20 березня у Брюсселі Єврокомісія та шведське головування Ради ЄС проведуть міжнародну конференцію донорів допомоги народам Туреччини та Сирії, які постраждали від руйнівного землетрусу", - йдеться у повідомленні.

Співголовами конференції виступлять голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, захід проводиться у координації з владою Туреччини.

На неї буде запрошено країни ЄС, країни-кандидати та потенційні кандидати, сусідні держави та держави-партнери, країни G20, за винятком Росії, країни Перської затоки, а також ООН, міжнародні та гуманітарні організації, міжнародні фінансові інститути.