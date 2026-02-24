В ЕС предложат полный запрет на российскую нефть после выборов в Венгрии, - Reuters

Политический контекст и термины

Как рассказали изданию два должностных лица ЕС, сроки подачи предложения рассчитаны так, чтобы не повлиять на предвыборную кампанию в Венгрии, где премьер Виктор Орбан сталкивается с самым серьезным вызовом для своей власти за последние 16 лет.

Венгрия и Словакия, до сих пор зависящие от российской нефти, решительно выступают против любых запретов.

ЕС стремится закрепить полный отказ от российской нефти в законодательстве. Это позволит сохранить ограничения даже в том случае, если будущее мирное соглашение по войне в Украине приведет к снятию текущих санкций.

Механизм обхода вето

Ожидается, что Евросоюз сможет обойти попытки Будапешта и Братиславы заблокировать это решение. Для этого планируется использовать законодательство, принимаемое квалифицированным большинством голосов государств-членов, а не единогласно.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен отметил, что предложение предусматривает поэтапный отказ от российского импорта не позднее конца 2027 года.

Аналогичный закон о полном отказе от российского газа до конца 2027 года в ЕС приняли в прошлом месяце (Венгрия и Словакия уже пообещали обжаловать его в суде).