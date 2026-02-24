В ЕС предложат полный запрет на российскую нефть после выборов в Венгрии, - Reuters

Еврокомиссия 15 апреля представит юридическое предложение о постоянном запрете на импорт российской нефти. Это произойдет через три дня после парламентских выборов в Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как рассказали изданию два должностных лица ЕС, сроки подачи предложения рассчитаны так, чтобы не повлиять на предвыборную кампанию в Венгрии, где премьер Виктор Орбан сталкивается с самым серьезным вызовом для своей власти за последние 16 лет.
Венгрия и Словакия, до сих пор зависящие от российской нефти, решительно выступают против любых запретов.
ЕС стремится закрепить полный отказ от российской нефти в законодательстве. Это позволит сохранить ограничения даже в том случае, если будущее мирное соглашение по войне в Украине приведет к снятию текущих санкций.
Ожидается, что Евросоюз сможет обойти попытки Будапешта и Братиславы заблокировать это решение. Для этого планируется использовать законодательство, принимаемое квалифицированным большинством голосов государств-членов, а не единогласно.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен отметил, что предложение предусматривает поэтапный отказ от российского импорта не позднее конца 2027 года.
Аналогичный закон о полном отказе от российского газа до конца 2027 года в ЕС приняли в прошлом месяце (Венгрия и Словакия уже пообещали обжаловать его в суде).
Напомним, поставки нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба" приостановлены с 27 января.
Украина объясняет это повреждением оборудования в результате российского удара. В свою очередь, Будапешт и Братислава возлагают ответственность на Украину.
Из-за этого спор правительство Орбана уже наложило вето на новые санкции против РФ и большой кредит для Киева.