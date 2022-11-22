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ЕС предложил ввести переходной период для лимита цен на нефть из России, - Bloomberg

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Вторник 22 ноября 2022 21:59
ЕС предложил ввести переходной период для лимита цен на нефть из России, - Bloomberg Иллюстративное фото: ЕС предложил ввести переходной период для лимита цен на нефть из России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз хочет ввести переходной период в 45 дней, когда лимит цен на российскую нефть вступит в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, такой переходной период будет применяться к нефти, которая была загружена до 5 декабря - даты начала действия "нефтяных ограничений" - и разгруженной до 19 января.

В Bloomberg отмечают, что послы Евросоюза планируют утвердить лимит уже в эту среду, 23 ноября. Если они поддержат введение такого ограничения, то Евросоюз и G7 могут официально объявить о потолке цен на нефть из страны-агрессора в тот же день вечером.

Такое нововведение запретит компаниям предоставлять морские перевозки и услуги, такие как страхование, брокерские услуги и финансовую помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, если нефть не будет продаваться ниже согласованного порога.

Напомним, ранее стало известно, что западные союзники, вероятно, обсуждают введение предельной цены на российскую нефть в размере около 60 долларов за баррель.

Также мы писали, что, по данным Bloomberg, покупатели сырой нефти в Китае приостановили закупки российской нефти, ожидая детали лимита под руководством США.

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