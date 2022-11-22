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Китай частично приостановил покупку российской нефти, - Bloomberg

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Китай, Вторник 22 ноября 2022 16:03
Китай частично приостановил покупку российской нефти, - Bloomberg Фото: Китай частично приостановил покупку российской нефти (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Покупатели сырой нефти в Китае приостановили закупки российской нефти, ожидая детали лимита под руководством США, чтобы увидеть, представляет ли она лучшую цену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Сейчас несколько партий российской нефти марки ESPO с доставкой в декабре остаются непроданными. Продавцы и китайские покупатели не закрывают сделки, пока не появится больше ясности по поводу ожидаемого ограничения цен на российскую нефть", - говорится в сообщении.

Отмечено, что нефть марки ESPO пользуется популярностью у независимых нефтеперерабатывающих заводов Китая из-за высокого выхода дизельного топлива и короткого расстояния доставки.

По словам китайских трейдеров, многие участники рынка готовы работать в условиях ценового ограничения на нефть из РФ, даже если они официально не поддерживают такие санкции.

Сообщается, что потолок цены на российскую нефть будет введен вместе с санкциями Евросоюза 5 декабря, а на нефтепродукты - с 5 февраля 2023 года. Те компании, которые будут соблюдать ограничения, получат доступ к страховым, банковским и транспортным услугам ЕС. Введение ценового потолка направлено на уменьшение доходов Кремля для поддержки войны в Украине.

Отметим, Китай и Индия стали основными покупателями российской нефти. Большинство стран отказались от нее после вторжения РФ в Украину.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что цены на нефть упали почти до двухмесячного минимума в понедельник, 21 ноября, снизившись примерно на 1 доллар за баррель. Опасения по поводу поставок отступили, а опасения по поводу спроса на топливо со стороны Китая и укрепление доллара США оказывали давление на цены.

Также ранее мы писали, что РФ уже потеряла более 90% своего рынка в северных странах ЕС, которые раньше являлись основой поставок из балтийских и арктических терминалов. До вступления в силу эмбарго на российскую нефть осталось всего две недели.

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