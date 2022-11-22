ЄС запропонував запровадити перехідний період для ліміту цін на нафту з Росії, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією видання, такий перехідний період застосовуватиметься до нафти, яка була завантажена до 5 грудня - дати початку дії "нафтових обмежень" - та розвантаженої до 19 січня.

У Bloomberg зазначають, що посли Євросоюзу планують затвердити ліміт вже цієї середи, 23 листопада. Якщо вони підтримають запровадження такого обмеження, то Євросоюз і G7 можуть офіційно оголосити про ліміт цін на нафту з країни-агресора того ж дня ввечері.

Таке нововведення заборонить компаніям надавати морські перевезення та послуги, такі як страхування, брокерські послуги та фінансову допомогу, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не продаватиметься нижче за погоджений поріг.