ЕС предложил решение для обхода вето Венгрии на переговоры о вступлении Украины, - FT

ЕС готовит новый этап евроинтеграции Украины и Молдовы

Как сообщили изданию европейские чиновники, Евросоюз готовится начать техническую работу по вступлению Украины и Молдовы в блок. Это решение рассматривается несмотря на продолжающуюся блокаду переговоров со стороны Венгрии,

Киев подал заявку на членство в 2022 году, вскоре после полномасштабного вторжения России. За ним последовала Молдова. Оба государства официально начали переговоры о вступлении в ЕС в прошлом году, однако Будапешт блокирует следующий шаг - открытие переговорных кластеров, которые требуют единогласного одобрения всех 27 стран блока.

Обход вето Венгрии

Еврокомиссия предложила скорректировать свои правила и начать техническую работу по нескольким кластерам даже без формального решения. Это позволит продвигать реформы и сближение законодательства Украины и Молдовы с европейскими нормами.

Лидеры ЕС обсудят этот вопрос в Копенгагене в среду, 1 октября. В четверг к заседанию присоединятся представители соседних стран, включая Украину и Молдову.

Позиция Украины

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заявил, что Киев рассчитывает убедить Будапешт разрешить переговоры. По его словам, окончательное решение о вступлении все равно требует единогласия и является "глубоко политическим вопросом".

"Но тем временем мы имеем и очень ценим, что имеем, предложение от институтов ЕС и других государств-членов двигаться с технической работой по кластерам", - сказал Качка в комментарии Financial Times.

Риски и ожидания

По словам дипломатов, такой подход позволит ускорить подготовку Киева и Кишинева. При снятии венгерского вето формальности можно будет завершить в сжатые сроки. "В теории вы могли бы открыть и закрыть кластер в один день", - отметил один из чиновников.

Однако у плана есть риски. Без публичного признания усилий странам может быть сложнее проводить болезненные реформы. Но приостановка процесса несет еще большие угрозы, считают в ЕС.

Дальнейшие шаги

Качка признал, что техническая работа не идеальна и является "проблемой для всех". Но он подчеркнул, что важно двигаться "без перебоев, потому что остановки приведут к разрушению реформ".

В то же время президент Европейского совета Антониу Кошта рассматривает идею изменить правила переговорного процесса. Но для этого также необходимо единогласие, включая Венгрию, и вероятность успеха низкая.

"Очевидно, что для изменения переговорных рамок нам понадобится единогласие... он прекрасно понимает, что это сложная задача", - отметил один из европейских чиновников.