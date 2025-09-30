ЄС запропонував рішення для обходу вето Угорщини на переговори про вступ України, - FT

ЄС готує новий етап євроінтеграції України та Молдови

Як повідомили виданню європейські чиновники, Євросоюз готується розпочати технічну роботу зі вступу України та Молдови до блоку. Це рішення розглядають, незважаючи на триваючу блокаду переговорів з боку Угорщини,

Київ подав заявку на членство 2022 року, незабаром після повномасштабного вторгнення Росії. За ним пішла Молдова. Обидві держави офіційно розпочали переговори про вступ до ЄС торік, проте Будапешт блокує наступний крок - відкриття переговорних кластерів, які потребують одностайного схвалення всіх 27 країн блоку.

Обхід вето Угорщини

Єврокомісія запропонувала скоригувати свої правила і почати технічну роботу щодо кількох кластерів навіть без формального рішення. Це дасть змогу просувати реформи і зближення законодавства України та Молдови з європейськими нормами.

Лідери ЄС обговорять це питання в Копенгагені в середу, 1 жовтня. У четвер до засідання приєднаються представники сусідніх країн, включно з Україною та Молдовою.

Позиція України

Віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Тарас Качка заявив, що Київ розраховує переконати Будапешт дозволити переговори. За його словами, остаточне рішення щодо вступу все одно потребує одностайності і є "глибоко політичним питанням".

"Але тим часом ми маємо і дуже цінуємо, що маємо, пропозицію від інституцій ЄС та інших держав-членів рухатися з технічною роботою по кластерах", - сказав Качка в коментарі Financial Times.

Ризики та очікування

За словами дипломатів, такий підхід дасть змогу прискорити підготовку Києва і Кишинева. У разі зняття угорського вето формальності можна буде завершити в стислі терміни. "У теорії ви могли б відкрити і закрити кластер в один день", - зазначив один із чиновників.

Однак у плану є ризики. Без публічного визнання зусиль країнам може бути складніше проводити болючі реформи. Але призупинення процесу несе ще більші загрози, вважають у ЄС.

Подальші кроки

Качка визнав, що технічна робота не ідеальна і є "проблемою для всіх". Але він наголосив, що важливо рухатися "без перебоїв, тому що зупинки призведуть до руйнування реформ".

Водночас президент Європейської ради Антоніу Кошта розглядає ідею змінити правила переговорного процесу. Але для цього також необхідна одностайність, включно з Угорщиною, і ймовірність успіху низька.

"Очевидно, що для зміни переговорних рамок нам знадобиться одностайність... він прекрасно розуміє, що це складне завдання", - зазначив один з європейських чиновників.