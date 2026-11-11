РФ и Украина договорились о большом обмене пленными, - Мединский

Россия заявила о договоренности с Украиной о проведении масштабного обмена военнопленными. В то же время, конкретных параметров будущего возвращения людей пока не раскрывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство ТАСС .

О новой договоренности объявил Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби.

По его словам, Украина и Россия согласовали проведение большого обмена пленными. В то же время представитель РФ отметил, что конкретную информацию по нему обнародуют позже.

По словам представителя Генштаба РФ Александра Зорина, обмен пленными между Украиной и Россией может произойти в ближайшие две-три недели. Об этом он сообщил в комментарии изданию " Вести ", добавив, что обмен может стать одним из самых масштабных.

"(Обмен состоится – ред.) ближайшими, возможно, двумя-тремя неделями, как мне кажется, после согласования всех вопросов, связанных с процедурой обмена", – заявил он.