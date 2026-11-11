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РФ и Украина договорились о большом обмене пленными, - Мединский

13:23 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
РФ и Украина договорились о большом обмене пленными, - Мединский Фото: глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский (Getty Images)
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Россия заявила о договоренности с Украиной о проведении масштабного обмена военнопленными. В то же время, конкретных параметров будущего возвращения людей пока не раскрывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство ТАСС.

О новой договоренности объявил Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби.

По его словам, Украина и Россия согласовали проведение большого обмена пленными. В то же время представитель РФ отметил, что конкретную информацию по нему обнародуют позже.

По словам представителя Генштаба РФ Александра Зорина, обмен пленными между Украиной и Россией может произойти в ближайшие две-три недели. Об этом он сообщил в комментарии изданию " Вести ", добавив, что обмен может стать одним из самых масштабных.

"(Обмен состоится – ред.) ближайшими, возможно, двумя-тремя неделями, как мне кажется, после согласования всех вопросов, связанных с процедурой обмена", – заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о возможных масштабах последующего обмена военнопленными. По его словам, речь шла о двух вариантах: "1000 на 1000" или "1500 на 1500".

По данным РБК-Украина, вопрос обмена пленными был одним из ключевых в первом рауде встреч в Абу-Даби. Кроме гуманитарного направления, стороны обсуждали гарантии безопасности, прекращение боевых действий и будущую архитектуру безопасности.

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