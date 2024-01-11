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В ЕС предложили создать фонд на 100 млрд евро для развития оборонной промышленности

Фото: Тьерри Бретон, еврокомиссар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил создать фонд в размере 100 млрд евро для того, чтобы развивать европейскую оборонную промышленность.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Бретона приводит The Guardian.

Чиновник не раскрыл подробностей о том, как именно будет финансироваться такой фонд и признал, что любой план еще должны обсудить страны-члены блока. 

По его словам, 100 млрд евро - это те средства, которые он считает необходимыми для значительного увеличения потенциала европейской оборонной промышленности.

Еврокомиссар добавил, что усиление способности Европы вооружаться - это "жизненно важная тема".

Производство снарядов для Украины

Напомним, в прошлом году страны Евросоюза пообещали предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов. Такую цель хотели выполнить до конца 2023 года, но этого не случилось. 

Снаряды не смогли передать в установленные сроки, поскольку оборонная промышленность пока не может так быстро производить подобное количество. 

Согласно последним заявлениям, миллион снарядов хотят передать до конца зимы

 

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