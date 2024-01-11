В ЕС предложили создать фонд на 100 млрд евро для развития оборонной промышленности

Чиновник не раскрыл подробностей о том, как именно будет финансироваться такой фонд и признал, что любой план еще должны обсудить страны-члены блока.

По его словам, 100 млрд евро - это те средства, которые он считает необходимыми для значительного увеличения потенциала европейской оборонной промышленности.

Еврокомиссар добавил, что усиление способности Европы вооружаться - это "жизненно важная тема".

Производство снарядов для Украины

Напомним, в прошлом году страны Евросоюза пообещали предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов. Такую цель хотели выполнить до конца 2023 года, но этого не случилось.

Снаряды не смогли передать в установленные сроки, поскольку оборонная промышленность пока не может так быстро производить подобное количество.

Согласно последним заявлениям, миллион снарядов хотят передать до конца зимы.