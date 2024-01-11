У ЄС запропонували створити фонд на 100 млрд євро для розвитку оборонної промисловості

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон запропонував створити фонд у розмірі 100 млрд євро для того, щоб розвивати європейську оборонну промисловість.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву Бретона наводить The Guardian.
Чиновник не розкрив подробиць про те, як саме фінансуватиметься такий фонд та визнав, що будь-який план ще мають обговорити країни-члени блоку.
За його словами, 100 млрд євро - це ті кошти, які він вважає необхідними для значного збільшення потенціалу європейської оборонної промисловості.
Єврокомісар додав, що посилення здатності Європи озброюватися - це "життєво важлива тема".
Нагадаємо, минулого року країни Євросоюзу пообіцяли надати Україні мільйон артилерійських снарядів. Таку мету хотіли виконати до кінця 2023 року, але цього не сталося.
Снаряди не змогли передати у встановлені терміни, оскільки оборонна промисловість поки що не може так швидко виробляти таку кількість.
Згідно з останніми заявами, мільйон снарядів хочуть передати до кінця зими.
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