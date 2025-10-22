ЕС включит два китайских НПЗ в новый пакет санкций, - Reuters

Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России, в который войдут четыре китайские компании, связанные с нефтяной отраслью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В список включены два китайских нефтеперерабатывающих завода, одна торговая фирма и еще одна структура, участвовавшая в схемах обхода санкций.
По данным дипломатических источников ЕС, эти фирмы помогали Москве обходить западные ограничения.
ЕС с лета присматривался к некоторым китайским нефтеперерабатывающим заводам, которые закупали российскую нефть у уже находящегося под санкциями теневого флота Москвы.
Вместе с остальными странами "Большой семерки" (G7) ЕС пытается ещё больше истощить средства России, необходимые для финансирования войны против Украины, сокращая её жизненно важные доходы от продажи нефти и газа.
Финальный текст санкционного пакета уже согласован странами-членами, однако его принятие пока отложено. Как отмечают источники, задержка связана с возражениями Словакии по вопросам, не относящимся к санкциям.
Дипломаты ЕС ожидают, что пакет мер, первоначально предложенный месяц назад, будет принят до конца этой недели.
Для утверждения санкций требуется единогласное решение всех стран ЕС.
Китай является ключевым союзником России в ее войне против Украины, обеспечивая финансирование за счет покупки сырья.
Китай покупает примерно половину российского экспорта сырой нефти. Китайские НПЗ традиционно предпочитают сорт ESPO с Дальнего Востока России.
Кроме того, после того, как Москва потеряла европейский рынок, в Китай идет российский газ. По данным Минэкономики РФ, в течение ближайших трех лет цена газа для Китая будет как минимум на 27% ниже, чем для Турции и оставшихся клиентов в Европе. В 2025 году разрыв цен достигнет 38%.
Прогнозы показывают, что разворот в сторону Китая не смог компенсировать утрату большинства европейских рынков.