ЄС занесе два китайських НПЗ до нового пакету санкцій, - Reuters

До списку занесено два китайські нафтопереробні заводи, одну торговельну фірму і ще одну структуру, яка брала участь у схемах обходу санкцій.

За даними дипломатичних джерел ЄС, ці фірми допомагали Москві обходити західні обмеження.

ЄС з літа придивлявся до деяких китайських нафтопереробних заводів, які закуповували російську нафту в тіньового флоту Москви, який уже перебуває під санкціями.

Разом з іншими країнами "Великої сімки" (G7) ЄС намагається ще більше виснажити кошти Росії, необхідні для фінансування війни проти України, скорочуючи її життєво важливі доходи від продажу нафти і газу.

Рішення вже погоджено, але не затверджено остаточно

Фінальний текст санкційного пакета вже узгоджено країнами-членами, проте його ухвалення поки що відкладено. Як зазначають джерела, затримка пов'язана із запереченнями Словаччини з питань, що не стосуються санкцій.

Дипломати ЄС очікують, що пакет заходів, спочатку запропонований місяць тому, буде ухвалено до кінця цього тижня.

Для затвердження санкцій потрібне одноголосне рішення всіх країн ЄС.