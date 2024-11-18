Глава МИД Нидерландов назвал главного пособника России в войне против Украины

Торговля между Китаем и Россией "напрямую влияет" на европейскую безопасность. НАТО рассматривает Китай как "решающего пособника" России в ее войне против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Перед встречей министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе Велдкамп заявил, что китайские фирмы продают товары, которые в конечном итоге используются в качестве компонентов российского оружия, включая беспилотники.

"Я дважды поднимал этот вопрос в беседах с министром иностранных дел Китая Ван И, и я думаю, что как европейцы мы все должны это сделать, потому что Китай должен это осознать: это напрямую влияет на европейскую безопасность", - сказал Велдкамп.

В сотрудничестве с Соединенными Штатами правительство Нидерландов ввело ряд постепенно ужесточающихся экспортных ограничений, не позволяющих ASML поставлять свои самые передовые технологии китайским производителям микросхем.

ASML доминирует на рынке литографических инструментов, которые необходимы для изготовления схем компьютерных чипов.

Несмотря на ограничения, за последние полтора года Китай по-прежнему оставался крупнейшим рынком для ASML и других ведущих производителей оборудования из США и Японии, поскольку китайские компании расширяют мощности по производству старых чипов, на которые не распространяются ограничения, но которые по-прежнему пригодны для многих военных целей.

Продажи инструментов ASML китайским фирмам достигли рекордных 2,79 млрд евро в третьем квартале, хотя компания прогнозирует спад в 2025 году.

Велдкамп сообщил, что в понедельник обсудит с министрами иностранных дел других стран ЕС, что делать с поддержкой Китая в отношении России.

"Мы обсуждаем все, что касается иностранной помощи России в ее войне в Украине, будь то Иран, будь то Северная Корея, будь то Китай", - сказал он.