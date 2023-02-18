ЕС призвали ввести санкции против олигархов Молдовы, причастных к возможному перевороту

Против олигархов, обвиненных в содействии дестабилизации в Молдове и потенциальном свержении ее проевропейского правительства, должны быть введены санкции Европейского Союза

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, которое приводит Bloomberg.

Он сообщил, что попросит ЕС ввести ограничительные меры и внести в список санкций олигархов, которые действуют с целью нанесения ущерба безопасности Молдовы уже на следующей неделе в Брюсселе.

"Они не подпадают под санкции ЕС, несмотря на просьбы Молдовы в прошлом году", - заявил Рейнсалу.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Кремль планировал использовать внешних военных экспертов, чтобы спровоцировать бурные протесты и свергнуть ее правительство. Она призвала к усилению безопасности и максимальной бдительности.