ЕС призвали ввести санкции против олигархов Молдовы, причастных к возможному перевороту

Против олигархов, обвиненных в содействии дестабилизации в Молдове и потенциальном свержении ее проевропейского правительства, должны быть введены санкции Европейского Союза
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, которое приводит Bloomberg.
Он сообщил, что попросит ЕС ввести ограничительные меры и внести в список санкций олигархов, которые действуют с целью нанесения ущерба безопасности Молдовы уже на следующей неделе в Брюсселе.
"Они не подпадают под санкции ЕС, несмотря на просьбы Молдовы в прошлом году", - заявил Рейнсалу.
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Кремль планировал использовать внешних военных экспертов, чтобы спровоцировать бурные протесты и свергнуть ее правительство. Она призвала к усилению безопасности и максимальной бдительности.
Напомним, что в США обеспокоены сообщениями о возможных планах России совершить государственный переворот в Молдове.
РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.
Позже президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия не в первый раз хочет дестабилизировать ситуацию в ее стране.
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