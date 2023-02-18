ЄС закликали запровадити санкції проти олігархів Молдови, причетних до можливого перевороту

Проти олігархів, звинувачених у сприянні дестабілізації в Молдові та потенційному поваленні її проєвропейського уряду, мають бути запроваджені санкції Європейського Союзу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, яку наводить Bloomberg.
Він повідомив, що попросить ЄС запровадити обмежувальні заходи та внести до списку санкцій олігархів, які діють з метою заподіяння шкоди безпеці Молдови вже наступного тижня у Брюсселі.
"Вони не підпадають під санкції ЄС, попри прохання Молдови минулого року", - заявив Рейнсалу.
Президент Молдови Мая Санду заявила, що Кремль планував використати зовнішніх військових експертів, щоб спровокувати бурхливі протести та повалити її уряд. Вона закликала до посилення безпеки та максимальної пильності.
Нагадаємо, що у США стурбовані повідомленнями про можливі плани Росії здійснити державний переворот у Молдові.
РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.
Пізніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в її країні.
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