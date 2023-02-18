ЄС закликали запровадити санкції проти олігархів Молдови, причетних до можливого перевороту

Проти олігархів, звинувачених у сприянні дестабілізації в Молдові та потенційному поваленні її проєвропейського уряду, мають бути запроваджені санкції Європейського Союзу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, яку наводить Bloomberg.

Він повідомив, що попросить ЄС запровадити обмежувальні заходи та внести до списку санкцій олігархів, які діють з метою заподіяння шкоди безпеці Молдови вже наступного тижня у Брюсселі.

"Вони не підпадають під санкції ЄС, попри прохання Молдови минулого року", - заявив Рейнсалу.

Президент Молдови Мая Санду заявила, що Кремль планував використати зовнішніх військових експертів, щоб спровокувати бурхливі протести та повалити її уряд. Вона закликала до посилення безпеки та максимальної пильності.