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Британия призвала союзников усилить ПВО Украины к зиме

05:31 10.08.2026 Пн
2 мин
Удастся ли Лондону уговорить союзников?
aimg Юлия Маловичко
Британия призвала союзников усилить ПВО Украины к зиме Фото: министр обороны Великобритании Вес Стритинг (www.gov.uk)
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Министр обороны Великобритании Вес Стритинг призвал союзников увеличить поставки ракет для противовоздушной обороны Украины перед зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sunday Times.

В своей колонке газеты Стритинг отметил необходимость усилить украинскую ПВО и обеспечить достаточное количество ракет для защиты от российских воздушных атак.

По его словам, партнеры Украины должны действовать уже сейчас, чтобы украинская противовоздушная оборона была подготовлена к зимнему периоду.

Британский министр призвал союзников увеличить поддержку Украины именно в сфере противовоздушной обороны. Речь идет прежде всего о поставках ракет, необходимых для работы систем ПВО.

"Где Великобритания может предоставить необходимые ресурсы, мы это сделаем. А там, где мы не можем этого сделать, моя задача – мобилизовать союзников, чтобы найти такие возможности", – говорится в его материале.

Стритинг также подчеркнул важность того, чтобы Украина получила необходимые средства к началу зимы, когда российские удары по инфраструктуре и другие воздушные атаки могут создать дополнительную нагрузку на систему ПВО.

Таким образом, британское правительство призывает партнеров не откладывать подготовку к зимнему периоду и уже сейчас усиливать возможности Украины по защите своего воздушного пространства.

Призыв Стритинга прозвучал на фоне продолжения российской агрессии против Украины и необходимости снабжать украинские силы средствами для противодействия воздушным атакам.

Ранее союзники Украины уже предоставляли Киеву системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. Однако, по словам британского министра, в преддверии зимы необходимо обеспечить дальнейшее увеличение таких поставок.

Напомним, предварительно Киев надеялся на Вашингтон, что Штаты таки выдадут лицензию на изготовление ракет в системы ПВО Patriot. Однако, как пишут СМИ, США не готовы на этот шаг из-за опасений.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул, что Украине могут быть переданы лицензии на производство ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

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