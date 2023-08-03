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ЕС призывает G20 оказать давление на Россию для возобновления" зерновой сделки"

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз призвал страны "Большой двадцатки" оказать давление на Россию, чтобы заставить ее вернуться к "зерновому соглашению".

Об этом говорится в письме главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на le Monde.

В этом письме, датированном 31 июля и направленном министрам иностранных дел G20, Жозеп Боррель считает, что российский сельскохозяйственный сектор является "главным бенефициаром" выхода из этого соглашения, заключенного при посредничестве ООН, которое Москва отказалась продлевать в середине июля, что сразу же вызвало рост цен на зерно на рынках.

"Я хотел бы попросить вашей поддержки в том, чтобы призвать Россию возобновить переговоры и воздержаться от нанесения ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", - заявил Боррель своим коллегам по G20.

По мнению Борреля, Россию можно убедить вернуться к "зерновому соглашению", если международное сообщество выступит с четкой и единой позицией.

Выход России из "зернового соглашения"

Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские кафиры начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Позже диктатора Путин попытался подкупить Африку и пообещал некоторым странам бесплатное зерно.

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