В этом письме, датированном 31 июля и направленном министрам иностранных дел G20, Жозеп Боррель считает, что российский сельскохозяйственный сектор является "главным бенефициаром" выхода из этого соглашения, заключенного при посредничестве ООН, которое Москва отказалась продлевать в середине июля, что сразу же вызвало рост цен на зерно на рынках.

"Я хотел бы попросить вашей поддержки в том, чтобы призвать Россию возобновить переговоры и воздержаться от нанесения ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", - заявил Боррель своим коллегам по G20.

По мнению Борреля, Россию можно убедить вернуться к "зерновому соглашению", если международное сообщество выступит с четкой и единой позицией.

Выход России из "зернового соглашения"

Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские кафиры начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Позже диктатора Путин попытался подкупить Африку и пообещал некоторым странам бесплатное зерно.

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