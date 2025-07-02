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ЕС призовет Китай прекратить быть "спасителем" для России

Китай, Среда 02 июля 2025 16:13
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ЕС призовет Китай прекратить быть "спасителем" для России Фото: верховный представитель Европейского Союза Кая Каллас (flickr.com valstskanceleja)
Автор: Карина Левицкая

Европейский Союз призовет Китай прекратить поддерживать Россию в войне против Украины и сбалансировать торговые отношения с ЕС. Пекин не может одновременно углублять сотрудничество с Европой и быть "спасательным кругом" для Кремля.

Об этом рассказала верховный представитель Европейского Союза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Andalucia Informacion.

Глава европейской дипломатии в заявлении перед встречей со своим китайским коллегой Ван И, заметила, что она призовет министра иностранных дел Китая, чтобы Пекин перестал быть "спасательным кругом" для России.

"Позволять войну в Европе, одновременно стремясь к более тесным связям с Европой, является противоречивым, и Пекин должен решить эту проблему. В нестабильном мире Пекин должен использовать свою растущую силу для защиты международного права", - отметила она.

Цель встречи Каллас и Ван И

Считается, что эта встреча в рамках Стратегического диалога в Брюсселе послужит подготовкой к саммиту между ЕС и Китаем в конце июля.

Верховный представитель отметила, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров ЕС и что есть возможности для усиления сотрудничества в многосторонних вопросах, поскольку Китай не является "противником", но в вопросах безопасности она подчеркнула, что отношения "становятся все более напряженными".

"Китайские компании являются спасательным кругом для Москвы, что позволяет ей продолжать войну против Украины. Пекин осуществляет кибератаки, вмешивается в наши демократии и ведет недобросовестную торговлю", - пожаловалась она.

В то же время подчеркнув то, что высокие европейские источники описывают как "список" вопросов, в которых, по мнению ЕС, азиатский гигант должен принять конкретные меры для улучшения отношений с Брюсселем.

Кроме того, Каллас указала на роль Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, где, по ее мнению, действия против Тайваня "ставят под угрозу стабильность". Таким образом, он делает ставку на дипломатию, чтобы вынести на обсуждение "сложные вопросы" в отношениях с Китаем.

"Мы являемся главным торговым партнером Китая, но он должен сбалансировать свою позицию в отношении нас. Не может быть так, что за вес его отношений с Россией платим мы, а не Россия", - отметила Каллас.

Заметим, что еще в прошлом месяце стало известно, что руководство Европейского Союза планирует запретить европейским компаниям сотрудничать с двумя китайскими банками, которые помогали России обходить действующие торговые ограничения.

Напомним также, что на днях стала более заметна экономическая зависимость Москвы от Пекина. Россия резко увеличила продажу металлов Китаю.

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