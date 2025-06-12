Санкции приближаются: ЕС готовит удар по банкам Китая за связи с Россией

Руководство Европейского Союза планирует запретить европейским компаниям сотрудничать с двумя китайскими банками, которые помогали России обходить действующие торговые ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно проектам документов, финансовым учреждениям, которые работают на территории ЕС, будет запрещено проводить любые операции с двумя региональными банками, расположенными у границы Китая и России.

Издание пока не разглашает названия этих финучреждений, поскольку санкционные предложения еще не обнародованы официально.

В документах также отмечается, что банки будут внесены в список учреждений, которые, по имеющимся данным, помогали России в обработке транзакций или предоставлении финансирования для экспортных операций, что позволяет обходить санкции ЕС.

Некоторые банки из перечня также якобы предоставляли "услуги, связанные с криптоактивами", которые используются Россией для обхода ограничений.

Как отмечает Bloomberg, Китай остается ключевым экономическим партнером России в войне против Украины.

Китайские компании поставляют Москве запрещенные комплектующие и технологии, необходимые для производства вооружения.

Пекин неоднократно отрицал обвинения в поддержке военных усилий России.