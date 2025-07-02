ЄС закличе Китай припинити бути "рятівником" для Росії

Європейський Союз закличе Китай припинити підтримувати Росію у війні проти України та збалансувати торговельні відносини з ЄС. Пекін не може одночасно поглиблювати співпрацю з Європою й бути "рятівним колом" для Кремля.

Про це розповіла верховний представник Європейського Союзу Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Andalucia Informacion .

Глава європейської дипломатії в заяві перед зустріччю зі своїм китайським колегою Ван І, зауважила, що вона закличе міністра закордонних справ Китаю, щоб Пекін перестав бути "рятівним колом" для Росії.

"Дозволяти війну в Європі, одночасно прагнучи до більш тісних зв'язків з Європою, є суперечливим, і Пекін повинен вирішити цю проблему. У нестабільному світі Пекін повинен використовувати свою зростаючу силу для захисту міжнародного права", - зазначила вона.

Мета зустрічі Каллас та Ван І

Вважається, що ця зустріч в рамках Стратегічного діалогу в Брюсселі послужить підготовкою до саміту між ЄС і Китаєм наприкінці липня.

Верховний представник зазначила, що Китай є одним з найбільших торговельних партнерів ЄС і що є можливості для посилення співпраці в багатосторонніх питаннях, оскільки Китай не є "супротивником", але в питаннях безпеки вона підкреслила, що відносини "стають дедалі напруженішими".

"Китайські компанії є рятівним колом для Москви, що дозволяє їй продовжувати війну проти України. Пекін здійснює кібератаки, втручається в наші демократії та веде недобросовісну торгівлю", - поскаржилася вона.

Водночас наголосивши на тому, що високі європейські джерела описують як "список" питань, у яких, на думку ЄС, азіатський гігант повинен вжити конкретних заходів для поліпшення відносин з Брюсселем.

Крім того, Каллас вказала на роль Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, де, на її думку, дії проти Тайваню "ставлять під загрозу стабільність". Таким чином, він робить ставку на дипломатію, щоб винести на обговорення "складні питання" у відносинах з Китаєм.

"Ми є головним торговельним партнером Китаю, але він повинен збалансувати свою позицію щодо нас. Не може бути так, що за вагу його відносин з Росією платимо ми, а не Росія", - зазначила Каллас.