ЄС закличе Китай припинити бути "рятівником" для Росії
Європейський Союз закличе Китай припинити підтримувати Росію у війні проти України та збалансувати торговельні відносини з ЄС. Пекін не може одночасно поглиблювати співпрацю з Європою й бути "рятівним колом" для Кремля.
Про це розповіла верховний представник Європейського Союзу Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Andalucia Informacion.
Глава європейської дипломатії в заяві перед зустріччю зі своїм китайським колегою Ван І, зауважила, що вона закличе міністра закордонних справ Китаю, щоб Пекін перестав бути "рятівним колом" для Росії.
"Дозволяти війну в Європі, одночасно прагнучи до більш тісних зв'язків з Європою, є суперечливим, і Пекін повинен вирішити цю проблему. У нестабільному світі Пекін повинен використовувати свою зростаючу силу для захисту міжнародного права", - зазначила вона.
Мета зустрічі Каллас та Ван І
Вважається, що ця зустріч в рамках Стратегічного діалогу в Брюсселі послужить підготовкою до саміту між ЄС і Китаєм наприкінці липня.
Верховний представник зазначила, що Китай є одним з найбільших торговельних партнерів ЄС і що є можливості для посилення співпраці в багатосторонніх питаннях, оскільки Китай не є "супротивником", але в питаннях безпеки вона підкреслила, що відносини "стають дедалі напруженішими".
"Китайські компанії є рятівним колом для Москви, що дозволяє їй продовжувати війну проти України. Пекін здійснює кібератаки, втручається в наші демократії та веде недобросовісну торгівлю", - поскаржилася вона.
Водночас наголосивши на тому, що високі європейські джерела описують як "список" питань, у яких, на думку ЄС, азіатський гігант повинен вжити конкретних заходів для поліпшення відносин з Брюсселем.
Крім того, Каллас вказала на роль Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, де, на її думку, дії проти Тайваню "ставлять під загрозу стабільність". Таким чином, він робить ставку на дипломатію, щоб винести на обговорення "складні питання" у відносинах з Китаєм.
"Ми є головним торговельним партнером Китаю, але він повинен збалансувати свою позицію щодо нас. Не може бути так, що за вагу його відносин з Росією платимо ми, а не Росія", - зазначила Каллас.
Зауважимо, що ще минулого місяця стало відомо, що керівництво Європейського Союзу планує заборонити європейським компаніям співпрацювати з двома китайськими банками, що допомагали Росії обходити чинні торговельні обмеження.
Нагадаємо також, що днями стала більш помітна економічна залежність Москви від Пекіна. Росія різко збільшила продаж металів Китаю.
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