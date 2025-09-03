В ЕС запретили ключевой ингредиент гель-лаков из-за риска бесплодия: что известно

Что такое TPO и почему его запретили?

Речь идет о веществе TPO (триметилбензоил дифенилфосфин оксид), которое с 1 сентября 2025 года запрещено использовать в косметических продуктах на территории Евросоюза после того, как его признали потенциально токсичным для человека.

TPO используется в гель-лаках как "фотоинициатор". Простыми словами, именно благодаря ему лак быстро затвердевает под ультрафиолетовой лампой и дольше сохраняет насыщенный цвет.

Однако несколько исследований на животных показали, что это химическое вещество может наносить долгосрочный вред фертильности (способности к рождению детей). Поэтому Европейский Союз решил запретить его в качестве профилактической меры, пока проводятся дальнейшие исследования.

В то же время во многих странах за пределами ЕС, в частности в США, TPO пока не регулируется.

Что это значит для салонов и клиентов?

С 1 сентября салоны красоты в 27 странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии, должны прекратить продажу и использование гель-лаков с TPO и утилизировать все имеющиеся запасы. Производители же вынуждены срочно менять формулу своих продуктов.

Реакция индустрии

Решение ЕС вызвало неоднозначную реакцию. Многие представители нейл-индустрии выступают против запрета. Например, научный консультант из Калифорнии Даг Шун заявил, что запрет TPO "не подкреплен научно обоснованной оценкой рисков" и нанесет ненужный экономический ущерб бизнесу.

Бельгийский оптовый поставщик ASAP Nails and Beauty Supply даже создал сайт-протест, утверждая, что запрет базируется на "отсутствии доказательств опасности для человека".

Однако представители торговых ассоциаций отмечают, что индустрия не смогла доказать отсутствие более безопасных альтернатив TPO, поэтому запрет стал неизбежным.