ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії

Як повідомила глава Єврокомісії, кількість біженців з України вже перевищує 1,2 млн людей, і ця цифра може збільшитися.

"Кількість біженців з України вже перевищує 1,2 млн людей, і, схоже, вона може збільшитися в рази найближчими днями та тижнями", - повідомила Урсула фон дер Ляйєн.

Вона додала, що ЄС виділяє перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям.

"ТАКОЖ ЄС виділяє перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям у розмірі 500 млн євро, вони отримають право на проживання в ЄС протягом мінімум року, зокрема, право на доступ до ринку праці, медицини, освіти й так далі", - розповіла Урсула фон дер Ляйєн.

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