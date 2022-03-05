МВФ готує екстрену допомогу Україні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) наступного тижня розгляне заявку України на екстрене фінансування. Сума в розмірі 1,4 мільярда доларів може бути виділена в рамках інструменту швидкого фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду .

Як наголошується в повідомленні, Рада директорів МВФ провела засідання 4 березня під головуванням директора-розпорядника Крісталіни Георгієвої. Персонал поінформував про економічні наслідки війни в Україні та про можливу прискорену фінансову допомогу.

"Війна в Україні призводить до трагічних людських жертв і страждань, а також завдає величезної шкоди фізичній інфраструктурі України. Вона викликала хвилю понад 1 мільйона біженців в сусідні країни", - заявили у МВФ.

За даними МВФ, крім людських жертв, економічний збиток вже значний. Морські порти та аеропорти закриті та пошкоджені, пошкоджені або зруйновані багато доріг та мостів. "Хоча дуже складно оцінити потреби у фінансуванні саме на цьому етапі, вже зараз ясно, що Україна зіткнеться зі значними витратами на відновлення і реконструкцію", - зазначають у фонді.

Разом з тим, санкції, оголошені проти Центрального банку Російської Федерації, серйозно обмежать його доступ до міжнародних резервів для підтримки своєї валютно-фінансової системи. Міжнародні санкції щодо банківської системи Росії і виключення ряду банків з SWIFT істотно підірвали здатність Росії отримувати платежі за експорт, оплачувати імпорт і брати участь в транскордонних фінансових операціях.

"Хоча ще занадто рано передбачати всі наслідки цих санкцій, ми вже спостерігаємо різке зниження цін на активи, а також обмінного курсу рубля", - відзначають у МВФ.